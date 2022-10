Concert de Noël, 27 novembre 2022, .

Concert de Noël



2022-11-27 17:00:00 – 2022-11-27

Les chorales des Églises Évangéliques du Geisberg et d’Altkirch-Birkenhof (Haut-Rhin) vous invitent à son concert de Noël.

Plus de 80 chanteurs, sous la direction d’Astrid Hirschler et Martine Nussbaumer, vous emmèneront dans un programme riche et varié, alliant les classiques de Mozart et Haendel aux chants plus contemporains, en français, allemand ou anglais.

Une belle occasion de se plonger dans l’ambiance unique de Noël !

