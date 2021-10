Plouguerneau Plouguerneau Finistère, Plouguerneau Concert de Noah Roudaut Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Concert de Noah Roudaut Plouguerneau, 13 novembre 2021, Plouguerneau. Concert de Noah Roudaut Médiathèque Les Trésors de Tolente 3 Rue du Colombier Plouguerneau

2021-11-13 – 2021-11-13 Médiathèque Les Trésors de Tolente 3 Rue du Colombier

Plouguerneau Finistère Plouguerneau Noah Roudaut, est un jeune artiste de 16 ans qui baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Ses premières scènes, il les fait à 7 ans avec son artiste de père, le chanteur pour enfants Jean-Luc Roudaut. Aujourd’hui, l’adolescent se lance en solo et vient de sortir son premier album intitulé Meskaj , fruit de confinements créatifs. Cet opus de 14 titres se présente comme une malle aux trésors ou la besace d’un Petit Poucet. Comme son titre peut le laisser supposer (Meskaj veut dire mélange en breton), son album offre un répertoire mélangé entre chansons en breton, en français, en anglais sur des rythmes eux aussi très variés qui vont du reggae à la ballade en passant par le rock avec, sur plusieurs titres, du beatbox, art pour lequel le jeune homme se passionne depuis quelques années. Il sera en concert pour présenter cet opus. Sur réservation. +33 2 98 37 13 75 Noah Roudaut, est un jeune artiste de 16 ans qui baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Ses premières scènes, il les fait à 7 ans avec son artiste de père, le chanteur pour enfants Jean-Luc Roudaut. Aujourd’hui, l’adolescent se lance en solo et vient de sortir son premier album intitulé Meskaj , fruit de confinements créatifs. Cet opus de 14 titres se présente comme une malle aux trésors ou la besace d’un Petit Poucet. Comme son titre peut le laisser supposer (Meskaj veut dire mélange en breton), son album offre un répertoire mélangé entre chansons en breton, en français, en anglais sur des rythmes eux aussi très variés qui vont du reggae à la ballade en passant par le rock avec, sur plusieurs titres, du beatbox, art pour lequel le jeune homme se passionne depuis quelques années. Il sera en concert pour présenter cet opus. Sur réservation. Médiathèque Les Trésors de Tolente 3 Rue du Colombier Plouguerneau

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OT PAYS DES ABERS

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Médiathèque Les Trésors de Tolente 3 Rue du Colombier Ville Plouguerneau lieuville Médiathèque Les Trésors de Tolente 3 Rue du Colombier Plouguerneau