Concert de Nicoletta Périgueux, 8 septembre 2021-8 septembre 2021, Périgueux.

Concert de Nicoletta 2021-09-08 20:30:00 – 2021-09-08 Cathédrale Saint-Front 13 Rue Denfert-Rochereau

Périgueux Dordogne

Mercredi 8 septembre

Le meilleur de NICOLETTA, le meilleur de ses grandes Chansons et de ses interprétations les plus profondes, le meilleur du Gospel, du Negro Spiritual dans sa nouvelle tournée des Églises et des Cathédrales 2021.

Un voyage musical envoutant pour cette grande voix de la chanson française, qui a su imposer un style, son style en cinquante années de scène. Une tournée de concerts magiques, pour tous, dont les chants sont en résonance totale avec les acoustiques et les splendeurs architecturales de ces lieux uniques que sont les Cathédrales et les Églises, que NICOLETTA connaît bien et affectionne particulièrement.

DUREE 1H30

Billetterie : Office de Tourisme du Grand Périgueux et tous points de vente habituels

dernière mise à jour : 2021-05-07 par