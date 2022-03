Concert de Nicole Lise et Willy Caïd (Soul) La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Concert de Nicole Lise et Willy Caïd (Soul) La Seyne-sur-Mer, 16 mars 2022, La Seyne-sur-Mer. Concert de Nicole Lise et Willy Caïd (Soul) Mercure Toulon La Seyne 1 quai du 19 mars 1962 La Seyne-sur-Mer

2022-03-16 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-16 Mercure Toulon La Seyne 1 quai du 19 mars 1962

La Seyne-sur-Mer Var Dans le bar de l’hôtel Mercure , profitez d’une soirée musicale tout en vous détendant autour d’un verre en famille ou entre amis. +33 4 94 05 34 00 Mercure Toulon La Seyne 1 quai du 19 mars 1962 La Seyne-sur-Mer

