Gironde Landiras 10 EUR Si Nicolas Saez revendique son héritage andalou, il reste emprunt d’un irrésistible besoin de s’ouvrir à d’autres influences. Tout en respectant les codes du flamenco, il peut librement nous conter des histoires qui invitent au voyage, à la rêverie.

horizons : cette diversité de parcours et de sensibilité vient enrichir et nourrir le propos du guitariste. Si Nicolas Saez revendique son héritage andalou, il reste emprunt d’un irrésistible besoin de s’ouvrir à d’autres influences. Tout en respectant les codes du flamenco, il peut librement nous conter des histoires qui invitent au voyage, à la rêverie.

