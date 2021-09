Trévières Trévières Calvados, Trévières Concert de NERAC Trévières Trévières Catégories d’évènement: Calvados

Trévières

Concert de NERAC Trévières, 10 septembre 2021, Trévières. Concert de NERAC 2021-09-10 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-10 22:00:00 22:00:00

Trévières Calvados Trévières L’auteur et compositeur, Cyrille Malinosky, vous invite à un concert acoustique solidaire. Les recettes de ce concert seront au profit de la Croix-Rouge de Bayeux. L’auteur et compositeur, Cyrille Malinosky, vous invite à un concert acoustique solidaire. Les recettes de ce concert seront au profit de la Croix-Rouge de Bayeux. mairie@ville-trevieres.fr +33 2 31 22 50 44 L’auteur et compositeur, Cyrille Malinosky, vous invite à un concert acoustique solidaire. Les recettes de ce concert seront au profit de la Croix-Rouge de Bayeux. Mairie de Trévières dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Trévières Autres Lieu Trévières Adresse Ville Trévières lieuville 49.30917#-0.90618