Concert de Natasha Saint-Pier « Croire »

Église Saint-François de Sales (nouvelle église), le samedi 12 février à 20:30

En 1ère partie, le groupe Majesté (musiciens et chanteurs de la Maison Daubigny) Nouvel album : poèmes de Ste Thérèse de Lisieux, et texte de Mère Teresa, nombreux hommages à Marie Église Saint-François de Sales (nouvelle église) 15 rue Ampère, 75017 Paris Paris Paris

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:00:00

Lieu Église Saint-François de Sales (nouvelle église) Adresse 15 rue Ampère, 75017 Paris Ville Paris

