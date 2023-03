Concert de Natasha Saint-Pier Celles-sur-Belle Catégories d’Évènement: 79370

79370 EUR 30.59 30.59 Concert Natasha St-Pier Jeanne Dimanche 14 mai à 18h à l’Abbatiale de Celles-sur-Belle Jeanne, un nouvel album

Natasha St-Pier est désormais de retour sur scène pour chanter « Jeanne », l’incroyable histoire d’une sainte hors norme. Cette figure si chère au coeur des Français est une source d’inspiration féminine résolument moderne

La chanteuse retrace la destinée de Jeanne d’Arc, accompagnée par son pianiste, pour un spectacle magique et exceptionnel dans ces lieux atypiques et empreints de spiritualité. La création « lumière inédite » laissera s’embraser les murs et voûtes des plus belles églises de France tel qu’en l’abbatiale de Celles-sur-Belle Billetterie : https://www.billetweb.fr/nsp-celles-sur-belle Concert Natasha St-Pier Jeanne Dimanche 14 mai à 18h à l’Abbatiale de Celles-sur-Belle

