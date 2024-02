Concert de Nar Pendant le marché bio Run Ar Puns Châteaulin, dimanche 21 avril 2024.

Le duo effectue un périple à vélo et donne tous les soirs un concert soit chez l’habitant.e ou dans des lieux publics

Entre Thrace, Méditerranée et Anatolie, les airs circulent depuis toujours. Beaucoup filent de la cour du sultan se réfugier sous les doigts des tziganes, d’autres passent des épaules kurdes aux pieds grecs en dansant. D’autres encore glissent des yeux embués des rébètes jusqu’au port de Marseille. Certains parviennent à l’Atlantique, faufilés dans des oreilles bretonnes ou entre des cordes bulgares.

A l’accordéon et à la gadulka, Jean Le Floc’h (Termajik, le bal Floc’h) et Pauline Willerval (Glück Auf, Altavoz) en ramènent quelques-uns à votre table. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21

Run Ar Puns Route de Pleyben

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

