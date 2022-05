CONCERT DE NAPS, 5 juillet 2022, .

CONCERT DE NAPS

2022-07-05 – 2022-07-05

EUR 35 35 Ce qui impressionne chez l’artiste marseillais en premier lieu ? Les chiffres. Régulier comme un métronome, il a sorti coup sur coup des albums pleins de tubes depuis Ma Ville et ma vie paru en 2015. Depuis, tous ses projets sont tellement plébiscités par son public qui ne fait que grandir si bien qu’ils ont tous été certifiés. C’est l’explosion avec Pochon bleu, publié en 2017, double disque de platine. À L’Instinct, On Est Fait Pour Ça, Carré VIP et Les Mains faites pour l’or sont tous certifiés platine. Le single La Kiffance est resté numéro 1 des charts pendant dix semaines et est double disque de diamant. Sur ses projets, il invite la crème du rap français, toutes générations confondues : JuL, Wejdene, SCH, Alonzo, Lacrim, Le Rat Luciano, Rohff, Sofiane, Soolking … nLa recette est celle qui a fait son succès : une mélodie où l’on entend des sonorités chaudes, parfois orientales ou même latino, un refrain et des gimmicks frais et entêtants, des paroles qui font écho à son quotidien, avec humour et simplicité. Ainsi, les titres festifs de Naps se transforment en tubes.

©Ville de Lunel

