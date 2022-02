Concert de Nanou Lendou-en-Quercy, 25 août 2022, Lendou-en-Quercy.

Interprète : Nathalie Pubellier

Chorégraphie : Jean Gaudin

Nanou est un spectacle sur le parcours artistique de Nathalie Pubellier. Une sorte de récit autobiographique vif, gai, spontané, malicieux, tendre et grave tout à la fois dans lequel elle joint la danse à la parole. « On rit beaucoup dans ce spectacle tendre où elle ne s’épargne pas. C’est avec beaucoup d’élégance qu’elle étrille, sans les démonter, les méthodes pédagogiques bien trop contraignantes. Une déclaration d’amour au travail, au corps et au mouvement » (Toute la culture) « Quelle aisance, quelle justesse, quelle gouaille, quel bagout ! Bluffant… C’est remarquable de voir avec quelle justesse et précision le chorégraphe, Jean Gaudin, est parvenu à saisir la personnalité passionnante et passionnée de cette artiste dont on ne soupçonnait pas toute l’étendue des talents… Un portrait truffé d’anecdotes plus cocasses les unes que les autres qui nous sont narrées avec beaucoup d’humour et un immense bonheur » (Critiphotodanse)

