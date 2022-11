Concert de Nadau Linxe Linxe Catégories d’évènement: Landes

Landes EUR 25 25 Le groupe Nadau revient à Linxe. C’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c’est 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent. C’est un spectacle bilingue de 2 heures : humour, impertinence, tendresse, poésie.

Tarif 25 €.

