CONCERT DE MUSIQUES SACREES Saint-Hilaire-de-Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Hilaire-de-Chaléons

CONCERT DE MUSIQUES SACREES Saint-Hilaire-de-Chaléons, 24 avril 2022, Saint-Hilaire-de-Chaléons. CONCERT DE MUSIQUES SACREES Place de l’Église Eglise de Saint Hilaire de Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons

2022-04-24 16:00:00 – 2022-04-24 16:00:00 Place de l’Église Eglise de Saint Hilaire de Chaléons

Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique Piano : Christel Patey

avec Sophie Desmars, soprano – Marie Françoise Moreau, soprano

Bruno Guitteny, ténor – Arnaud Kientz, baryton-basse

et l’ensemble vocal des Saltimbanques. « L’enfant prodigue » de Debussy, « Agnus Dei » de Barber, Missa Brevis et Crucifixus de Lotti Piano : Christel Patey

et l’ensemble vocal des Saltimbanques. Place de l’Église Eglise de Saint Hilaire de Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons

