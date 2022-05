Concert de musiques mixtes au jardin de la MSH Paris Nord Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 3 juin 2022, Saint-Denis.

Concert de musiques mixtes au jardin de la MSH Paris Nord

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, le vendredi 3 juin à 18:30

Concert par les élèves du conservatoire de musique de Saint-Denis, les étudiants de l'université de Paris 8 et leurs professeurs. Dans le cadre du programme musiques mixtes du conseil scientifique de la MSH Paris Nord, avec la collaboration d'Alain Bonardi, de Céline Roulleau, de João Svidsinski, d'Anne Hederer et l'équipe pédagogique du conservatoire de Saint-Denis. Programme ### Live Patching durée : 5 minutes avec les élèves du conservatoire de Saint-Denis : Hortense Pucelle et Sergueï Jagolicz, encadrement de João Svidzinski (CICM université Paris 8) Duo live patching est la restitution de trois séances de travail collaboratif autour de la pratique du patching. C'est-à-dire, une modalité musicale qui prévoit que plusieurs auteurs composent en temps réel une musique collaborative. Lors de la restitution, les participants jouent avec leurs instruments, la harpe et l'accordéon, la pièce qu'ils ont composée ensemble. L'électronique est également jouée par les musiciens. Pour cela, ils utilisent des tablettes et des téléphones portables. Chaque élément a été choisi par les participants, y compris les matériaux sonores, les traitements numériques et les modes de jeux instrumentaux. ### Aparté, pour harpe celtique et électronique en temps réel durée : 5 minutes pièce mixte composée par Arnau Gran i Romero, interprétée par Simarline Ribot, professeur de harpe celtique : Mathilde Walpoel Le titre de la pièce, Aparté, renvoie aux moments des pièces de théâtre où un personnage sur scène dialogue avec lui-même. Cette réplique a normalement l'intention de transmettre la pensée d'un personnage et d'éclairer ses réactions, ses intentions ou ses sentiments. En suivant cette même démarche, Aparté met sur scène une harpe qui dialogue avec un large réseau de matériaux musicaux provenant de l'électronique mais qui ont toujours comme point de départ les sons de la harpe eux-mêmes. Ceux-ci, par un travail de transformation du timbre et de la spatialisation sonore, seront groupés dans deux sonorités opposées, très éloignées les unes des autres mais qui gardent toujours ce rapport avec la source sonore caractéristique de ces moments d'introspection théâtrale. ### Champ d'Harmattan, pour guitare basse et électronique en temps réel durée : 6 minutes pièce mixte composée par Siwoong Choi, interprétée par Aylan Djail, professeur de guitare basse : Olivia Scemama L'Harmattan désigne les tempêtes de sable dans le désert du Sahara. Il s'agit d'un vent très sec, très chaud accompagnant des tourbillons de poussière en soufflant des hautes pressions subtropicales vers les basses pressions équatoriales. Ici, la basse électrique évoque des fissures dans l'espace vide qui créent petit à petit une zone de convergence. Puis cette zone se multiplie pour créer le champ d'Harmattan immersif. ### Arena púrpura con mar de fondo, pour flûte traversière et électronique en temps réel durée : 3 minutes 51 secondes pièce mixte composée par Gil Miguel Monteagudo, interprétée par Lancelot Guillemain D'Echon, professeur de flûte : Emmanuelle Cala Arena púrpura con mar de fondo, pour flûte et électronique et d'une durée de 3:51 min, appartient à ma Constelación de los Eucaliptos. Dans cette constellation, j'explore la naissance du temps et toutes les œuvres qui en font partie sont des harmoniques spectro-temporelless d'une fondamentale de 32 heures qui régit en plus les trois autres constellations. Plus concrètement, cette pièce fait partie de la Méditation sur le temps, dans laquelle les Maîtres du temps, Frodrama, Disanmo, Takanina et Akari, entrent dans un état de contemplation à partir de la connaissance profonde des Lois du Temps. Durée totale : 1 heure environ _Accessibilité : Handicap moteur_ Inscription et programme complet de la journée à la MSH Paris Nord sur [[https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/](https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/)](https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/)

Entrée libre sur réservation

Rencontre scientifique et artistique au jardin de la MSH Paris Nord

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis



