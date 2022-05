Concert de musiques folkloriques au Bistrot de Garonne

Concert de musiques folkloriques au Bistrot de Garonne, 19 août 2022, . Concert de musiques folkloriques au Bistrot de Garonne

2022-08-19 – 2022-08-19 Sur les bords de Garonne, venez bouger au rythme des musiques du monde avec un concert du groupe Pol'Jo au Bistrot de Garonne. Ambiance, convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous!

