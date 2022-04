Concert de musiques classiques Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Concert de musiques classiques Temple de Chabeuil Place du Chaffal Chabeuil

2022-04-03 17:00:00

Chabeuil Drôme Chabeuil EUR 10 10 Concert ” Libre Parcours”

La Compagnie des Possibles et l’Orchestre des Nomades interprèteront des œuvres de Piazzola, Chostakovitch, Morricone ou Vivaldi. +33 6 72 73 46 85 Temple de Chabeuil Place du Chaffal Chabeuil

