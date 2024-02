Concert de Musiques celtiques Tea time irlandais La Escala 3 Quai Hector Malot, 76530 La Bouile La Bouille, dimanche 17 mars 2024.

Concert de Musiques celtiques Tea time irlandais Concert de la St Patrick le 17 mars 2024, de 16h30 à 18h30, à LA ESCALA- place St Michel-La Bouille. Dimanche 17 mars, 16h30 La Escala 3 Quai Hector Malot, 76530 La Bouile Libre participation

Tea time irlandais, Musiques celtiques (dont chants et danses participatifs) à l’occasion de la St PATRICK le 17 MARS 2024, de 16h30 à 18h30, à LA ESCALA- place St Michel-La Bouille. LIBRE PARTICIPATION AU PROFIT DE LA SAUVEGARDE DE L’EGLISE https://www.facebook.com/sauvonsnotremadeleine/

La Escala 3 Quai Hector Malot, 76530 La Bouile 3 Quai Hector Malot, 76530 La Bouille La Bouille 76530 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « beatricetilloy@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 86 30 56 19 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/sauvonsnotremadeleine/ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/sauvonsnotremadeleine/ »}]

