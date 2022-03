Concert de musique Yuri Ilynov et de Svetla antcheva Le Buisson-de-Cadouin, 19 mars 2022, Le Buisson-de-Cadouin.

Concert de musique Yuri Ilynov et de Svetla antcheva avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin

2022-03-19 – 2022-03-19 avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Le Buisson-de-Cadouin

Le programme comprend des œuvres de Ravel, Liszt, Tchaïkovski, Vladigerov, Morozov et le pianiste a demandé à ajouter une œuvre d’un compositeur ukrainien que nous ne connaissons pas à l’heure actuelle.

Yury Ilynov, artiste russe, pianiste et chef d’orchestre, lauréat de plusieurs concours internationaux de piano, est actuellement chef de l’orchestre symphonique de Thuringe et de l’opéra de Gera en Allemagne. Il a été auparavant chef d’orchestre des opéras de Volgograd, puis de Roussé et de Sofia en Bulgarie.

Il est important, dans les circonstances actuelles, de préciser que c’est un russe opposé à la guerre (il a envoyé toutes ses disponibilités financières à ses amis ukrainiens).

Svetlana Ancheva est le hautbois solo de l’orchestre de l’opéra de Sofia.

Entrée : 15€, adhérents 12€, étudiants, demandeurs d’emploi 8€, tarif famille, gratuit moins de 16 ans.

Pays de bergerac

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin

