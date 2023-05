Concert de musique vocale organisé par l’association acoeurvoix Eglise des Blancs – Manteaux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert de musique vocale organisé par l’association acoeurvoix Eglise des Blancs – Manteaux, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 20h30 à 02h00

.Tout public. gratuit

Centres médico-éducatifs et langage des signes pour mélodies françaises et symphonie ukrainienne. Pour cette édition, acoeurvoix produira le concert « Des voix dans la nuit » pour l’édition 2023 de Nuit Blanche. ACOEURVOIX est née en 2003 d’une ambition : sensibiliser et

interpeller le public à la singularité au travers du chant et de la musique

vocale. Composé d’œuvres vocales classiques ou contemporaines ce concert

est ouvert à la diversité et à la différence. Des jeunes adultes autistes participent

chaque année à ce concert, sans distinction de handicap et révèlent leur talent

auprès du public. Avec le soutien d’Art, Culture et Foi. Eglise des Blancs – Manteaux 1, rue de l’Abbé Migne 75004 Paris Contact :

acoeurvoix Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Eglise des Blancs - Manteaux Adresse 1, rue de l’Abbé Migne Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Eglise des Blancs - Manteaux Paris

Eglise des Blancs - Manteaux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert de musique vocale organisé par l’association acoeurvoix Eglise des Blancs – Manteaux 2023-06-03 was last modified: by Concert de musique vocale organisé par l’association acoeurvoix Eglise des Blancs – Manteaux Eglise des Blancs - Manteaux 3 juin 2023 Eglise des Blancs - Manteaux Paris,Paris

Paris Paris