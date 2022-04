Concert de musique vocale, a cappella par la “Manufacture vocale” Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Concert de musique vocale, a cappella par la "Manufacture vocale" Marcilhac-sur-Célé

2022-08-28 21:00:00

2022-08-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-28

Marcilhac-sur-Célé Lot Sous la direction de Clara Brenier, cet ensemble de 25 chanteurs propose un répertoire éclectique, passant sans exclusive de la musique Renaissance ou baroque aux compositeurs contemporains, du gospel aux chants traditionnels, avec une exigence artistique forte, doublée d’une envie de proposer des moments de convivialité qui s’adressent à tous, petits et grands, connaisseurs ou néophytes.

Nombre limité de participants, sur réservation @manufacture vocale

