. payant 18€ (15€ pour étudiants et demandeurs d’emploi) 30€ les 2 concerts de John Spillane (ven 17 et sam 18) Pour cette première soirée, John Spillane sera rejoint par Gráinne Hunt et Deirbhile Ní Bhrolcháin. Par deux fois récompensé du Meteor Award dans la catégorie Meilleur interprète folk-trad, John Spillane est sans conteste l’un des songwriters les plus populaires d’Irlande, tant auprès du public que de ses pairs. Authenticité, mélancolie, jovialité et humour caractérisent ses prestations scéniques, qui font salle comble en Irlande comme à l’étranger. Ces concerts, qui se tiendront dans la chapelle du CCI, le verront interpréter à la guitare douces ballades traditionnelles et mélodies pop-folk entraînantes issues de sa douzaine d’albums acclamés. L’occasion rare d’entendre un « poète de la chanson » (Folk Radio UK), qui incarne corps et âme l’esprit celtique. Durant deux soirées, John Spillane sera en outre rejoint par des invitées, qui ont elles aussi participé à l’album Berceuses et comptines d’Irlande, publié par Didier Jeunesse. Vendredi, ce seront l’auteure-compositrice-interprète Gráinne Hunt et la chanteuse traditionnelle Deirbhile Ní Bhrolcháin. Samedi, place au duo folk Varo. Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/john-spillane-gr%C3%A1inne-hunt-et-deirbhile-n%C3%AD-bhrolch%C3%A1in https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/john-spillane-gr%C3%A1inne-hunt-et-deirbhile-n%C3%AD-bhrolch%C3%A1in

