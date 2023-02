Concert de musique traditionnelle irlandaise Centre Culturel Irlandais, 19 mars 2023, Paris.

Le dimanche 19 mars 2023

de 19h30 à 21h00

. payant

18€ (15€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Avec Tom Delany (uilleann pipes, whistles, voix), Caroline Keane (concertina, whistles, voix), Alan Murray (bouzouki, guitare, voix), Alison Crossey (bodhrán)

En dix ans, FourWinds s’est fait un nom parmi les formations prisées des amateurs de musique irlandaise. Le groupe apporte modernité et créativité à son interprétation profondément enracinée dans le répertoire traditionnel. Auteur en 2015 d’un premier opus éponyme imprégné des influences de The Bothy Band, Planxty ou Paul Brady et Andy Irvine, FourWinds fait régulièrement sensation dans toute l’Europe et en Amérique grâce à ses performances généreuses et son énergie communicative. Pour clore en beauté ce festival Saint-Patrick, les quatre musiciens accomplis nous offriront un ardent mélange de mélodies instrumentales traditionnelles et de morceaux originaux.

FourWinds se produira également samedi 18 mars à 13h dans la cour du CCI (entrée libre) !

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/fourwinds https://www.facebook.com/ccirlandais

Fiona Morgan