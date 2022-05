Concert de musique soufie et malouf avec Mohamed Redha Boudebagh et ses musiciens Alhambra, 21 mai 2022, Genève.

Alhambra, le samedi 21 mai à 20:30

Natif de Constantine, **Mohamed Redha Boudebagh** est considéré comme l’un des chanteurs de référence de musique malouf, un style de musique d’héritage arabo-andalous. Il a grandi dans une famille d’artistes, où la musique lui est devenue comme une seconde nature. Il a pu ainsi évoluer à travers la pratique de chants spirituels soufis aissaoui. Il était l’élève d’illustres Cheikhs tels que le Cheikh Belkacem Abdecharef, l’icône du style aissaoui de la région. Après avoir entamé sa carrière artistique à la zaouia aissaouie de Constantine, il a pris part à de nombreuses festivités locales et à des événements internationaux, que ce soit au travers l’expression du chant ou du luth, instrument pour lequel Redha prouve son talent de musicien confirmé. A native of Constantine, **Mohamed Redha Boudebagh** is considered one of the reference singers of Malouf music, a style of music of Arab-Andalusian heritage. He grew up in a family of artists, where music became like second nature to him. He was thus able to evolve through the practice of Aissaoui Sufi spiritual songs. He was a pupil of illustrious Cheikhs such as Cheikh Belkacem Abdecharef, the icon of the Aissaoui style in the region. After starting his artistic career at the zaouia aissaouie in Constantine, he took part in many local festivities and international events, whether through the expression of singing or the lute, an instrument for which Redha proves his talent for seasoned musician. من مواليد قسنطينة ، يعتبر **محمد رضا بودباغ** ، أحد المطربين المرجعيين لموسيقى المالوف ، وهي أسلوب موسيقي من التراث العربي الأندلسي. نشأ في عائلة من الفنانين ، حيث أصبحت الموسيقى طبيعة ثانية بالنسبة له. وهكذا كان قادرًا على التطور من خلال ممارسة الأغاني الروحية العيساوي الصوفية. كان تلميذ مشايخ لامعين مثل الشيخ بلقاسم عبد الشريف ، رمز الطراز العيساوي في المنطقة. بعد أن بدأ مسيرته الفنية في الزاوية العيساوي بقسنطينة ، شارك في العديد من الاحتفالات المحلية والفعاليات الدولية ، سواء من خلال التعبير عن الغناء أو العود ، وهي آلة يثبت رضا موهبته كموسيقي محنك **Mohamed Redha Boudebagh, chef d’orchestre, Chanteur, luth.** **Ses musiciens :** **Mr. BENDJABAR Sofiane Badis – Violon** **Mr. BOULARACHE Ala Eddine- Bandir** **Mr. DEHILI Abdelhamid -Derbouka** **Mr. DJAIDJAI Hamza-Bandir** **Mr. KHROUFI Sofiane-Bandir** **Mr. BOUDEBAGH Hichem.-Tar**

CHF 40.-

Pour marquer la Journée internationale du vivre-ensemble en paix , concert à l’Alhambra de musique soufie et malouf.

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève



2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T23:30:00