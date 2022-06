Concert de musique Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Concert de musique Saint-Quay-Portrieux, 22 juillet 2022, Saint-Quay-Portrieux. Concert de musique

Chapelle Sainte-Anne Place Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Place Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne

2022-07-22 – 2022-07-22

Place Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne

Saint-Quay-Portrieux

Côtes d’Armor Concert du duo ARRIN (flûtes, guitares et chant) dans un répertoire délicat mêlant psaumes, musique folklorique ou jazz.

A 20h30 à la chapelle Sainte-Anne du Portrieux. Libre participation : arrin.com

Organisé par la paroisse d’Etables-sur-Mer. Concert du duo ARRIN (flûtes, guitares et chant) dans un répertoire délicat mêlant psaumes, musique folklorique ou jazz.

A 20h30 à la chapelle Sainte-Anne du Portrieux. Libre participation : arrin.com

Organisé par la paroisse d’Etables-sur-Mer. Place Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Other Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Saint-Quay-Portrieux Côtes d'Armor Place Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville Place Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux Departement Côtes d'Armor

Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quay-portrieux/

Concert de musique Saint-Quay-Portrieux 2022-07-22 was last modified: by Concert de musique Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux 22 juillet 2022 Chapelle Sainte-Anne Place Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes d'Armor

Saint-Quay-Portrieux Côtes d'Armor