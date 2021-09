Saint-Bonnet-du-Gard Saint-Bonnet-du-Gard Gard, Saint-Bonnet-du-Gard Concert de musique Saint-Bonnet-du-Gard Saint-Bonnet-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Bonnet-du-Gard

Concert de musique Saint-Bonnet-du-Gard, 26 septembre 2021, Saint-Bonnet-du-Gard. Concert de musique 2021-09-26 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-26 16:00:00 16:00:00 3″ rue puech marduel (Haut du village)

Saint-Bonnet-du-Gard Gard Saint-Bonnet-du-Gard Concert du “Queentet” The Hague Hisorical Wind Quintet. Il s’agit de musique du début XIX° siècle sur instruments à vent anciens. Le groupe joue sur instruments d’époque (copies ou originaux). anselme13@aol.com +33 6 22 37 91 27 dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Bonnet-du-Gard Autres Lieu Saint-Bonnet-du-Gard Adresse 3" rue puech marduel (Haut du village) Ville Saint-Bonnet-du-Gard lieuville 43.92654#4.54724