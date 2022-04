Concert de Musique Sacrée Théziers Théziers Catégories d’évènement: Gard

2022-04-23 17:00:00 – 2022-04-23 18:30:00

Théziers Gard Théziers Gard Occitanie EUR 10 Découvrez le concert de Christianna Blake : soprano et Stéphane Eliot : orgue symphonique. Au programme : musiques de J.S Bach , A.Vivaldi , G.F Handel , W.A Mozart , G.Puccini , G.Verdi , A.L.Webber , G.Faure ocparamon@free.fr +33 4 66 62 97 28 Théziers

