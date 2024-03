CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE Sarrebourg, samedi 18 mai 2024.

Samedi

L’axe principal de la Messe est constitué par les morceaux de l’Ordinaire tirés de la collection de Claudio Monteverdi (15671643), Messa a quattro voci et psaumes, assemblé et publié à titre posthume en 1650. Mais on entendra également Girolamo Cavazzoni (ca. 1520-1577), Girolamo Frescobaldi (1583-1643), Maurizio Cazzati (ca. 1620-1677) tous artisans de l’histoire de la musique à la Cour des Gonzague.

Ce concert est proposé par le Chœur de chambre Ricercare, sous la direction de Romano Adami.Tout public

3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-18 22:30:00

rue de l’Eglise Eglise Saint Martin

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

