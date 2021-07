Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE Plombières-les-Bains, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Plombières-les-Bains. CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE 2021-07-04 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 Place Napoléon III Eglise Saint-Amé

Plombières-les-Bains Vosges La petite messe solennelle est une œuvre de musique sacrée créée en 1864 par Gioachino Rossini.

Elle sera interprétée en l’église saint Amé par les soprano et mezzo soprano Célia Pierre et Delphine Lambert, le ténor Ju-In Yoon, et la basse Paul Berthelmot , accompagnés au piano par Jeffrey Nau et Audrey Moswitza à l’harmonium. +33 6 09 82 45 34 http://www.plombiereslesbains.fr/ mairie dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Plombières-les-Bains Adresse Place Napoléon III Eglise Saint-Amé Ville Plombières-les-Bains lieuville 47.96592#6.46182