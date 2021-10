Beaumont-en-Auge Beaumont-en-Auge Beaumont-en-Auge, Calvados Concert de musique sacrée Beaumont-en-Auge Beaumont-en-Auge Catégories d’évènement: Beaumont-en-Auge

Calvados

Concert de musique sacrée Beaumont-en-Auge, 6 novembre 2021, Beaumont-en-Auge. Concert de musique sacrée Beaumont-en-Auge

2021-11-06 18:30:00 – 2021-11-06

Beaumont-en-Auge Calvados Beaumont-en-Auge L’Association de Sauvegarde de l’Église Saint Sauveur de Beaumont-en-Auge organise pour les fêtes de la Toussaint, un concert de Musique sacrée avec l’artiste lyrique soliste et Directrice artistique, Laura Rabia, cheffe de chœur, issue de la prestigieuse Maitrise de Radio France à Paris.

Avec le Chœur de chambre de Trouville-sur-Mer et les Jeunes du Chœur Lyric’Junior. L’Association de Sauvegarde de l’Église Saint Sauveur de Beaumont-en-Auge organise pour les fêtes de la Toussaint, un concert de Musique sacrée avec l’artiste lyrique soliste et Directrice artistique, Laura Rabia, cheffe de chœur, issue de la… L’Association de Sauvegarde de l’Église Saint Sauveur de Beaumont-en-Auge organise pour les fêtes de la Toussaint, un concert de Musique sacrée avec l’artiste lyrique soliste et Directrice artistique, Laura Rabia, cheffe de chœur, issue de la prestigieuse Maitrise de Radio France à Paris.

Avec le Chœur de chambre de Trouville-sur-Mer et les Jeunes du Chœur Lyric’Junior. Beaumont-en-Auge

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-en-Auge, Calvados Autres Lieu Beaumont-en-Auge Adresse Ville Beaumont-en-Auge lieuville Beaumont-en-Auge