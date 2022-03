Concert de musique sacrée – Amy BLAKE et Stéphane ELIOT Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-04-09 20:00:00 – 2022-04-09 21:30:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin EUR L’organiste Stéphane Eliot revient à Kientzheim en compagnie de la soprano Amy Christianna Blake. Le duo interprètera des œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel, Mozart, Puccini… Grand moment musical en perspective ! Un duo de musique sacrée à ne pas manquer ! +33 6 80 54 96 01 L’organiste Stéphane Eliot revient à Kientzheim en compagnie de la soprano Amy Christianna Blake. Le duo interprètera des œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel, Mozart, Puccini… Grand moment musical en perspective ! Kaysersberg Vignoble

