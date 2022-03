Concert de musique Pop Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert de musique Pop Maen Roch, 22 avril 2022, Maen Roch. Concert de musique Pop Auditorium de l’ESCC Eugénie Duval 1 Rue Albert Camus Maen Roch

2022-04-22 18:30:00 – 2022-04-22 22:30:00 Auditorium de l’ESCC Eugénie Duval 1 Rue Albert Camus

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch Venez profiter de cette soirée concert Pop-Rock française et internationale ! Découvrez les jeunes talents du territoire lors de ce concert de musique amplifiée. Ces musiciens jouent des créations originales ou des reprises travaillées au sein de l’école de musique. Restauration et buvette sur place.

Information/Contact par téléphone ou par mail.

Gratuit. Entrée libre. Organisé par le Service jeunesse, l’Ecole de musique Interval’Coglais, et Association des familles et des jeunes de Cogl’ados. jeunesse@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 7 89 05 44 89 Venez profiter de cette soirée concert Pop-Rock française et internationale ! Découvrez les jeunes talents du territoire lors de ce concert de musique amplifiée. Ces musiciens jouent des créations originales ou des reprises travaillées au sein de l’école de musique. Restauration et buvette sur place.

Auditorium de l'ESCC Eugénie Duval 1 Rue Albert Camus Maen Roch

