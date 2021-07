Reillanne Reillanne Alpes-de-Haute-Provence, Reillanne Concert de musique nord indienne, Rishab Prasanna et Nihar Mehta Reillanne Reillanne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Reillanne

Concert de musique nord indienne, Rishab Prasanna et Nihar Mehta Reillanne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Reillanne. Concert de musique nord indienne, Rishab Prasanna et Nihar Mehta 2021-07-09 – 2021-07-09 en haut du vieux village Eglise St Denis (église haute)

Reillanne Alpes de Haute-Provence Reillanne Concert duo flute bansuri et tabla; répertoire de musique Hindoustanie armelle.ayurveda@gmail.com +33 6 75 39 88 59 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Reillanne Étiquettes évènement : Autres Lieu Reillanne Adresse en haut du vieux village Eglise St Denis (église haute) Ville Reillanne lieuville 43.87771#5.65899