2022-10-29 – 2022-10-29

Ctes-d’Armor Saint-André-des-Eaux Les rythmes dansant et solaires des 7 musiciens franco-malgaches d’Electric Vocuhila (FR) et de Behaja (MDG) nous emmènent en voyage, à la rencontre des musiques africaines urbaines et traditionnelles comme le tsapiky malgache, le sungura et les musiques congolaises. Un concert qui met en transe et rappelle l’énergie effrénée des « bals poussière » de Madagascar !

Electric Vocuhila :

Maxime Bobo: sax alto, clavier & composition

Arthur Delaleu: guitare

François Rosenfeld: basse & guitare

Etienne Ziemniak: batterie Behaja :

Behaja au chant

Ekaly : guitare

Bony : batterie Prix libre et conscient (conseillé 10€)

+33 9 54 51 50 03 https://leprouvette.com/index.php/2022/10/05/samedi-29-octobre-20h-concert-de-musique-malgache-electric-vocuhila-behaja/

