CONCERT DE MUSIQUE IRLANDAISE « OZZY AND THE ROASTED COASTS » Taverne du Musée de la Bière Stenay, samedi 16 mars 2024.

A l’occasion de la Saint-Patrick, la Taverne du Musée de la Bière vous propose un concert de musique irlandaise avec le groupe « Ozzy and The Roasted Coasts »

Possibilité de réserver une planche du terroir (charcuterie et fromages locaux) par téléphone.

Entrée gratuiteTout public

0 EUR.

Taverne du Musée de la Bière 17 rue du Moulin

Stenay 55700 Meuse Grand Est

