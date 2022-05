Concert de musique irlandaise à l’issue de la Fête de l’Europe de l’après-midi Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

Concert de musique irlandaise à l’issue de la Fête de l’Europe de l’après-midi Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE, 7 mai 2022, Albertville. Concert de musique irlandaise à l’issue de la Fête de l’Europe de l’après-midi

Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE, le samedi 7 mai à 20:30

Concert de musique irlandaise par le quartet de TIM O’CONNOR, qualité et enthousiasme garantis ———————————————————————————————-

Plein tarif:12€, adhérents maison de l’Europe:10€, enfants de moins de 14 anas:5€

Concert au profit de la cause ukrainienne Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE route de Pallud Albertville Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albertville, Savoie Autres Lieu Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE Adresse route de Pallud Ville Albertville lieuville Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE Albertville Departement Savoie

Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE Albertville Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albertville/

Concert de musique irlandaise à l’issue de la Fête de l’Europe de l’après-midi Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE 2022-05-07 was last modified: by Concert de musique irlandaise à l’issue de la Fête de l’Europe de l’après-midi Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE 7 mai 2022 Albertville Théâtre de Maistre à ALBERTVILLE Albertville

Albertville Savoie