Concert de Musique Iranienne Paray-le-Monial, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Paray-le-Monial. Concert de Musique Iranienne 2021-07-16 – 2021-07-16 Cloître de la Basilique 27 avenue Jean-Paul II

Les membres de la famille CHEMIRANI sont considérés comme les meilleurs spécialistes de la musique iranienne.Keyvan et Bijan sont accompagnés de Sylvain Dufour,percussionniste.A la fin du marché de Paray le Monial, le cloître s'ouvre pour un apéritif concert tous les vendredis matins. L'entrée est libre, avec participation aux frais.

