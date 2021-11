Concert de musique indienne Pierre-de-Bresse, 12 décembre 2021, Pierre-de-Bresse.

Concert de musique indienne Écomusée de la Bresse brourguignonne Château déârtemental Pierre-de-Bresse

2021-12-12 15:30:00 – 2021-12-12 17:00:00 Écomusée de la Bresse brourguignonne Château déârtemental

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Laissez-vous transporter dans la riche tradition musicale de l’Inde du nord lors d’un concert présenté par Nicolas Delaigue au Sitar et au Surbahar, deux luths traditionnels de la musique hindoustanie. Les spectateurs goûteront le temps d’un concert, à un moment à chaque fois unique et improvisé. Les émotions, les couleurs et les sensations les entraîneront alors dans une danse de l’esprit, se mêlant à une expérience spirituelle et extatique…

Nicolas Delaigue interprétera des mélodies traditionnelles appelées Ragas (lit. « ce qui colore l’âme » ) dans un genre classique et semi-classique (mélodies issues de la musique populaire, folklorique et dévotionnelle).

Le sitar est le luth emblématique de la musique d’Inde du nord. Le Surbahar en est une version basse, et développe les Ragas dans une expression profonde et intérieure.

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16

Écomusée de la Bresse brourguignonne Château déârtemental Pierre-de-Bresse

