Concert de musique indienne Musée départemental des arts asiatiques Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Concert de musique indienne Musée départemental des arts asiatiques, 14 mai 2022, Nice. Concert de musique indienne

le samedi 14 mai à Musée départemental des arts asiatiques Entrée libre

Les musiciens Antoine Bourgeau au tabla et Manu Denis à la flûte bansuri interprèteront des morceaux de musique indienne en lien avec les collections du musée Musée départemental des arts asiatiques 405 promenade des Anglais, 06200, Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Musée départemental des arts asiatiques Adresse 405 promenade des Anglais, 06200, Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Nice lieuville Musée départemental des arts asiatiques Nice Departement Alpes-Maritimes

Musée départemental des arts asiatiques Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Concert de musique indienne Musée départemental des arts asiatiques 2022-05-14 was last modified: by Concert de musique indienne Musée départemental des arts asiatiques Musée départemental des arts asiatiques 14 mai 2022 Musée départemental des arts asiatiques Nice Nice

Nice Alpes-Maritimes