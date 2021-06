Concert de musique française fin 19e siècle Le Regard du Cygne, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 4 juillet 2021

de 17h30 à 19h

gratuit

L’association « Musique hors champ » propose un concert dont l’originalité est de faire découvrir la sonate pour piano et Violoncelle d’Henri Duparc éditée depuis peu et des mélodies de la compositrice actuelle Jeanne lachaux aux sonorités originales, descriptives et expressives.

Concert de mélodies pour voix et piano de Fauré, Duparc et Jeanne Lachaux (compositrice actuelle aux sonorité expressives) de musique pour violoncelle et piano de Duparc et Fauré et le 2ème cahier d’images pour piano de Debussy par ;

Pierre-Henri Ageorges, chant

Olivier Tarpent, violoncelle

Laurent Cabanel, Jean-Michel Gourlain, Moyuru Maeda, pianos

Le Regard du Cygne 210, rue de belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (219m) 11 : Télégraphe (255m)



Contact :Ageorges pierre-henri musiquehorschamps@hotmail.com musiquehorschamps@hotmail.com

