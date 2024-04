Concert de musique et de danse du Conservatoire Rachmaninoff Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Paris, samedi 18 mai 2024.

Concert de musique et de danse du Conservatoire Rachmaninoff Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Accès : depuis le Square du Palais Galliera (avenue du Président Wilson)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

En écho à l’exposition La mode en mouvement #2, élèves, professeurs et artistes professionnels du Conservatoire Rachmaninoff (Paris 16) accompagneront les visiteurs depuis le square du Palais Galliera à leur entrée dans l’exposition par un programme chorégraphique inédit et un concert de piano exceptionnel (plus d’informations sur www.palaisgalliera.paris.fr)

Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris 10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 56 52 86 21 http://www.palaisgalliera.paris.fr [{« link »: « http://www.palaisgalliera.paris.fr »}] Métro Iéna / Alma Marceau

©Conservatoire Rachmaninoff