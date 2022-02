Concert de musique et de chant médiéval “Le siècle d’Aliénor” Prieuré grandmontain du Breuil-Bellay, 5 mars 2022, Cizay-la-Madeleine.

Prieuré grandmontain du Breuil-Bellay, le samedi 5 mars à 20:00

Le siècle d’Aliénor, ——————– ### Musiques à la cour d’Aliénor d’Aquitaine. ### Dominique Metzlé : Baryton-Basse, ### Harpe, Flûtes et Percussion ### Le Baryton Dominique METZLÉ esquisse avec « le Siècle d’Aliénor » un portrait poétique et musical d’Aliénor d’Aquitaine, figure emblématique du XIIème siècle, deux fois reine, qui contribua au rayonnement de la culture courtoise dans toute l’Europe. ### Héritière de l’immense et puissant duché d’Aquitaine, elle fut reine de France puis reine d’Angleterre. Femme de caractère et d’une grande beauté, indépendante, mère de dix enfants (dont le célèbre Richard Cœur de Lion), elle sera magnifiée par les plus talentueux des Troubadours. Leurs mélodies envoûtantes résonneront de façon résolument actuelle dans le cadre enchanteur de la salle capitulaire du Prieuré de Breuil-Bellay. ### Dominique METZLÉ, fondateur de l’ensemble PANDORE et interprète unique pour cette occasion, est titulaire du Diplôme Supérieur de Musique Ancienne délivré par le Conservatoire Supérieur de Paris. Il s’est perfectionné dans le répertoire médiéval auprès de Joël Cohen (Boston Camerata), Andrea Von Ramm (Studio der FrühenMusik), Jordi Savall (Hespérion XX) et Guy Robert (ensemble Perceval) et se produit régulièrement dans les grands festivals de musique médiévale.

Plein tarif:12,-€ Tarif réduit: 8,-€ (Etudiants, jeunes de moins de 16 ans, demandeurs d’emploi)

En écho aux manifestations Plantagenêt à l’automne dernier, le musicien et chanteur D.Metzlé rendra hommage à la reine Aliénor d’Aquitaine en interprétant les œuvres des troubadours qui l’ont chantée.

Prieuré grandmontain du Breuil-Bellay 49700 Cizay-La-Madeleine Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire



