2022-11-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-27 16:00:00 16:00:00

Moselle Schorbach Le Centre d’Arts Grosser Garten de Schorbach accueillera dimanche 27 novembre à 15h00, le duo Charpentier qui est composé des frères Charpentier, Clément (guitare) et Florent (clarinette) pour un concert exceptionnel en ses murs. Le programme du concert du 27 novembre au Centre d’Arts de Schorbach se décline en trois parties : Partie classique Premier mouvement de la sonate Arpeggione de Franz Schubert

Amour et Printemps d’Emile Waldteufel

Un prélude de Claude Debussy

Partie Espagnole

Mallorca et Granados d’Isaac Albeniz

Vidalita et Aire de Gato de Gieco Maldonado Trois pièces sur des chants populaires espagnols de Enrique Granados À la Flamenco de Bela Kovacs

Partie Europe de l’Est

Amasia de Laurent Boutros Premier mouvement de la sonatina Bulgarica de Athanase Ourkouzounov Sholem Alechem Rov Feidman de Bela Kovacs Billetterie en prévente et informations au 03 72 29 31 02 ou via contact@centre-arts.fr contact@centre-arts.fr +33 3 72 29 31 02 https://www.facebook.com/ArtsSchorbach Schorbach

