Concert de musique du Moyen-Age Musée de Préhistoire de Tautavel Tautavel Catégories d’évènement: Nuit des musées

Pyrénées-Orientales

Tautavel

Concert de musique du Moyen-Age Musée de Préhistoire de Tautavel, 14 mai 2022 21:00, Tautavel. Nuit des musées Concert de musique du Moyen-Age Musée de Préhistoire de Tautavel Samedi 14 mai, 21h00

Concert duo de ARS SONIC (luth et guiterne) répertoire des XIVème et XVème.

Concert duo de ARS SONIC (luth et guiterne) répertoire des XIVème et XVème. Bien que ces instruments sont anciens, ils ne remontent pas à la #préhistoire, mais au #moyenâge . Lors de cette nuit des musées, vous aurez l’opportunité rare de découvrir les sonorités rares de ces instruments venus du passé. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ http://www.450000ans.com Saturday 14 May, 21:00 Concierto dúo de ARS SONIC (laúd y guirnalda) repertorio de los siglos XIV y XV. Aunque estos instrumentos son antiguos, no se remontan a la #prehistoria, sino al #medioevo . En esta noche de museos, tendrá la rara oportunidad de descubrir los sonidos raros de estos instrumentos del pasado.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Sábado 14 mayo, 21:00 Avenue Léon-Jeéan Grégory, 66720 Tautavel 66720 Tautavel Occitanie

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Nuit des musées, Pyrénées-Orientales, Tautavel Autres Lieu Musée de Préhistoire de Tautavel Adresse Avenue Léon-Jeéan Grégory, 66720 Tautavel Ville Tautavel

Musée de Préhistoire de Tautavel Tautavel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tautavel/

Concert de musique du Moyen-Age Musée de Préhistoire de Tautavel 2022-05-14 was last modified: by Concert de musique du Moyen-Age Musée de Préhistoire de Tautavel Musée de Préhistoire de Tautavel 14 mai 2022 21:00 nuit musées Pyrénées-Orientales nuit musées Tautavel

Tautavel