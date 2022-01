Concert de Musique du Monde – Parisse Métisse Médiathèque Elie Wiesel Verquigneul Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Médiathèque Elie Wiesel, le samedi 22 janvier à 17:30

Le duo Parisse Métisse propose un concert de musique du monde, des ateliers de découverte d’instruments du monde, des ateliers interactifs (jeu en groupe) pour tout public. Un voyage musical métissé aux influences celtiques, d’Afrique et d’Asie.

Nombre limité de places disponibles, Pass sanitaire obligatoire

Concert de Musique du Monde – Parisse Métisse
Médiathèque Elie Wiesel
Place Clémenceau 62400 Béthune
Verquigneul
Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T19:00:00

