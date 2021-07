Guiclan Guiclan Finistère, Guiclan Concert de musique de la Renaissance Guiclan Guiclan Catégories d’évènement: Finistère

80 choristes interpréteront des œuvres vocales sacrées de Tomas Luis de Victoria et de Francisco Guerrero. Direction artistique : Christophe Duhamel. Ce concert est l'aboutissement d'un stage « Semaine Chantante en Finistère » de Chœur et Création. Dans la chapelle du Centre Missionnaire Saint-Jacques. Participation libre.

