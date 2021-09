Concert de musique de chambre , Quatuor Parisii Cassis, 3 octobre 2021, Cassis.

Le quatuor Parisii est lauréat des concours internationaux d’Evian et de Munich. Composé du premier violon Arnaud Vallin, Florent Brannens second violon, Dominique Lobet alto, Jean-Philippe Martignoni violoncelle, il fête ses 40 ans d’existence en nous offrant un spectacle particulièrement original : en première partie, vous pourrez entendre huit mouvements de quatuors choisis parmi les plus beaux de Haydn, Mozart et Beethoven, et en deuxième partie, vous voterez pour écouter un quatuor entier à choisir parmi les extraits entendus auparavant.



Places assises non numérotées. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.



Concert organisé par L’Ensemble L’Albizzia pour les Rencontres Musicales de Cassis.

bl@musicalescassis.com

