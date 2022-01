Concert de musique de chambre : Mozart, Dvořák, Bartók Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 2 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 18h00 à 19h30

gratuit

Musiquam : Les amateurs de la musique de chambre L’association Musiquam a pour but de permettre à des musiciens amateurs d’organiser des concerts et de jouer des œuvres de musique de chambre, pour le seul plaisir de la pratique et de l’écoute musicale.

Au programme de ce concert proposé par l’ensemble Musiquam, deux grandes oeuvres du répertoire : le classique et lumineux Quintette avec Clarinette de Mozart (1789) et le Quator américain de Dvořák (1893), vaste fresque romantique emplie de fougue et de splendeur.

Les XVIIIème et XIXème siècles seront à l’honneur, tout comme le XXème, qui complétera ce programme, avec la musique tour à tour fougueuse et mélancolique, puisant dans la tradition folklorique d’Europe de l’Est, de Bartók et de ses Duos pour cordes (1931).

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 ter Boulevard de Port Royal Paris 75005

Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

