Concert exceptionnel des étudiants en cycle spécialisé du conservatoire du 8ème arrondissement de Paris Programme du concert du 31/05 en cours de conception. Revenez vers le 12 mai ! étudiants en cycle spécialisé des classes de musique de chambre de Pascale Jeandroz (conservatoire du 8ème arrondissement) Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris Contact :

