Concert de musique de chambre La Garde-Adhémar, 19 août 2021, La Garde-Adhémar. Concert de musique de chambre 2021-08-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-19 21:30:00 21:30:00 Place de l’église Eglise Saint Michel

La Garde-Adhémar Drôme « Du rythme et des couleurs »

Claire-Marie Pessey au violon et Armance Quéro au violoncelle interpréteront des oeuvres de Bach, Ravel, Kodaly, Piazzolla… +33 4 75 96 41 06 dernière mise à jour : 2021-08-04 par

