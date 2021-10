Paris Au Regrad du Cygne île de France, Paris Concert de musique de chambre italienne et chant du 19ème Au Regrad du Cygne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le dimanche 10 octobre 2021

de 16h30 à 18h

gratuit

Concert de musique de chambre de compositeurs d’opéras italiens et des cantatrices compositrices du 19ème L’association “Musique hors champs” propose un concert dont l’originalité est de faire entendre et apprécier des compositeurs (Clementi, Vaccai) dont la créativité a pu être occultée par leurs ouvrages pédagogiques, de la musique de chambre peu entendue, écrite par des compositeurs d’opéras italiens du 19ème (Rossini, Bellini et Donizetti) et enfin des œuvres vocales écrites par les principales cantatrices, interprètes ou créatrices de ces compositeurs. Des compositions d’Isabella Colbran; épouse de Rossini pour laquelle ce dernier a écrit quelques rôles mais aussi de Maria Malibran et de Pauline Viardot. Ces compositions mettent en lumière l’évolution stylistique de la romance vers celui la mélodie, plus travaillée dans l’écriture et souligne que la formations des chanteurs au 19ème rappelle celle des castrats au 17ème siècle ; une formation musicale complète intégrant le chant et les techniques de composition Un florilège d’œuvres datant de la fin 18ème au début 19ème dans l’esprit de la musique de salon de cette époque, agréable et élégante, conçue pour le plaisir de l’auditeur. Concerts -> Classique Au Regrad du Cygne 210, rue de belleville Paris 75020

210, rue de belleville Paris 75020

Contact :association “Musique hors champs” musiquehorschamps@hotmail.com musiquehorschamps@hotmail.com Concerts -> Classique Musique

